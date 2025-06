Defesa Civil confirma terceira morte por causa de temporal; VÍDEO

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou, na manhã desta sexta-feira (20), a terceira morte provocada pelas chuvas que atingem o estado desde o início da semana. Mais de 6.000 pessoas tiveram de deixar as casas por causa dos fortes temporais.

"O homem que morreu após a queda de uma árvore em Sapucaia do Sul passa a ser contabilizado como óbito decorrente do evento meteorológico, portanto, o total passa de dois para três", diz comunicado da Defesa Civil.

O idoso morreu na quinta-feira (19). Ele estava acompanhado da filha, de 37 anos, que estava no banco do carona, se machucou, mas não corre risco de morrer.

As outras duas mortes aconteceram em Candelária e em Caxias do Sul.

De acordo com a Defesa Civil, em Candelária, uma mulher de 54 anos morreu e um homem de 65 anos está desaparecido. O casal teria tentado atravessar de carro uma área que estava alagada e foi arrastado.