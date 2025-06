Carlos Bolsonaro comandou estratégia de desinformação, diz PF

O relatório final da investigação da "Abin paralela" afirma que o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), acusado de integrar o núcleo político do esquema clandestino de espionagem na agência, teve "papel de comando na estratégia de desinformação e na articulação de estruturas clandestinas".

De acordo com a Polícia Federal, Carlos foi um dos principais responsáveis pela concepção e manutenção da estrutura conhecida como "gabinete do ódio", que atacava supostos inimigos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"O investigado figura no cerne das ações delituosas da organização criminosa e conforme corroborado por testemunhas foi o idealizador da 'inteligência paralela' formada por um delegado e três agentes, por não confiar nas estruturas oficiais", diz a PF.