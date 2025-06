Verba de Tarcísio para Bolsa Família é menor que gasto evitado

A secretária de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém, disse que não há como comparar o Bolsa do Povo com o SuperAção por apresentarem propostas distintas, sendo o primeiro voltado para transferência de renda e o segundo, com mais de uma modalidade, para melhor capacitação profissional.

"Queríamos uma garantia de serviços de proteção para além da transferência de renda. Não fazia sentido investir em um novo programa de transferência, até porque há um programa sólido de transferência de renda nacional, reconhecido mundialmente, que é o Bolsa Família", disse ela.

Levantamento semelhante feito pelo gabinete do deputado Paulo Fiorilo (PT) na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) mostra que o orçamento de R$ 1,2 bilhão para o Desenvolvimento Social, em 2025, é inferior ao que foi prometido em emendas voluntárias aos deputados estaduais no ano anterior. As emendas voluntárias, diferentemente das impositivas, são distribuídas de acordo com critérios políticos.