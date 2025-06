Marido perde dinheiro da família no Tigrinho e inventa assalto

Segundo as investigações, o rapaz compareceu à delegacia no dia 7 de junho afirmando ter sido agredido e roubado por três homens, que teriam levado cerca de R$4 mil, valor correspondente à renda mensal do casal. Ele mostrou ferimentos para reforçar a suposta versão.

A Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) divulgou nessa terça-feira (17) que um rapaz de 21 anos forjou um assalto após perder todo o salário dele e da companheira em apostas online. O caso aconteceu em Gaspar, no Vale do Itajaí.

No entanto, após apuração do setor de investigação da Delegacia de Gaspar, a polícia descobriu que o assalto nunca aconteceu. Confrontado com as provas, o homem admitiu que inventou o crime por medo da reação da esposa, após perder o dinheiro em apostas na plataforma conhecida como “Jogo do Tigrinho”.

Diante da confissão, o delegado autuou o rapaz por falsa comunicação de crime. Foi lavrado um Termo Circunstanciado e o caso está em tramitação.

*Com informações do Metrópoles