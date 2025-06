Vereadora do PT é encontrada morta com golpes de faca no RS

A vereadora Elisane Rodrigues dos Santos (PT), de 49 anos, foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (17) com diversos golpes de faca no corpo, em uma estrada de terra no interior de Formigueiro, município da região central do Rio Grande do Sul.

Única mulher entre os nove parlamentares da Câmara Municipal, Elisane foi localizada ao lado de seu carro, com ferimentos na região do tronco e um corte profundo no pescoço, segundo a Polícia Civil.

A polícia trabalha com a hipótese de que Elisane foi atraída ao local por pessoas conhecidas. Em princípio, o delegado descarta a possibilidade de latrocínio, já que os pertences da parlamentar estavam no automóvel.