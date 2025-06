Morador de rua é encontrado morto dentro de agência bancária

Um homem em situação de rua foi encontrado morto, na manhã desta terça-feira (17), dentro de uma agência bancária localizada no bairro da Lapa, na zona oeste de São Paulo, informou o SBT.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram chamadas para atender a ocorrência, mas, ao chegarem ao local, apenas constataram o óbito. As causas da morte ainda não foram divulgadas.