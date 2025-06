Vítima de queda de balão em SP estava casada há menos de um ano

Natural de Pouso Alegre (MG), Juliana estava acompanhada do marido Leandro Aquino, que foi socorrido e passa bem. Outras dez pessoas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para o hospital de pronto-socorro de Capela do Alto e o Conjunto Hospitalar de Sorocaba.

A mulher que morreu em um acidente de balão, neste domingo (15), em Capela do Alto (SP) estava casada há menos de um ano. Juliana Alves Prado, de 27 anos, foi resgatada em estado grave após a queda do balão, mas não resistiu aos ferimentos.

Juliana era formada em psicologia pela Universidade do Vale do Sapucaí (Univás), em Pouso Alegre, e trabalhava como analista de recrutamento e seleção na Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí, entidade mantenedora da faculdade. A fundação emitiu nota de pesar lamentando a morte da colaboradora.

A Polícia Civil apura as causas da queda do balão, que era ocupado por 35 pessoas na hora do acidente. O balão transportava mais passageiros do que sua capacidade máxima, que era de 24 pessoas.

O condutor foi preso em flagrante neste domingo e teve a prisão convertida para preventiva após audiência de custódia nesta segunda. Ele será indiciado por homicídio culposo agravado pelo exercício irregular de atividade de risco e por operar equipamento aéreo sem certificação adequada. O caso foi registrado na delegacia de Tatuí.