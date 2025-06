Trabalhador é encontrado morto em banheiro de empresa

Rodrigo Henrique de Andrade, de 30 anos, foi encontrado morto por colegas dentro do banheiro da empresa onde trabalhava, em Mandaguari (PR). O caso, registrado na madrugada de sábado (14), segue cercado de mistério e é investigado pela Polícia Civil.

Segundo relatos, funcionários da empresa estranharam a ausência de Rodrigo e o localizaram caído no banheiro, já sem sinais vitais. Equipes do Samu foram acionadas, mas apenas constataram o óbito. A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para recolher evidências e realizar a perícia. A causa da morte ainda não foi determinada.