MST acusa governo Lula de inflar dados de novos assentamentos

Os sem-terra já levaram diretamente a Lula a insatisfação com Teixeira. Em evento no final de maio, o presidente tratou do tema.

"É isso que quero que a gente faça no MDA, Paulinho. Em vez de ter alguém para dizer 'não', ter alguém para dizer 'vou encontrar solução'. Se for fácil, eu faço. Se for difícil, eu faço. Se não puder fazer, eu peço desculpas a você, porque as pessoas passam a respeitar mais as coisas que acontecem na nossa relação", disse.