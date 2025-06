No Brasil, jogadores de vôlei do Irã sofrem com ataques de Israel

Membros da comissão técnica do Irã assistiram ao jogo entre Brasil e Ucrânia, ontem, na tribuna da imprensa, que fica próxima a um dos setores do Maracanãzinho. Pouco após sentarem, um dos seguranças do estádio chamou o técnico Roberto Piazza e entregou um papel.

Tratava-se de um recado em um protetor de guardanapos feito por um torcedor brasileiro. "We are praying for peace for you! God bless you all. Brazil is with Iran" (Estamos rezando pela paz para vocês! Deus abençoe vocês. O Brasil está com o Irã, em tradução livre).

O gesto fez com que Piazza, que estava em uma ligação de vídeo, fosse às lágrimas. Os companheiros também se emocionaram e fizeram questão de demonstrar gratidão na direção do autor do recado.