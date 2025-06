Cientistas desenvolvem nanopartículas em busca da cura do HIV

Outro ponto de destaque do documento é a preocupação com as disparidades de acesso ao tratamento e com o fato de que algumas regiões apresentam número crescentes de infecção, entre elas a América Latina.

Nesse cenário, as políticas de prevenção ganham destaque. Hoje, no Brasil, por exemplo, os profissionais de saúde trabalham com a prevenção combinada, ou seja, com uma multiplicidade de estratégias que se adaptem às necessidades de cada um, aumentando as chances de evitar novos casos.

"Oferecer a prevenção que se adeque melhor à necessidade da pessoa parece ser a chave para o sucesso", afirma Monica Gomes, professora e pesquisadora da UFPR (Universidade Federal do Paraná).