Veja comparação entre Lula e Bolsonaro em pesquisa do Datafolha

Em relação à faixa etária, as avaliações de Lula como melhor do que Bolsonaro tendem a melhorar com a idade, com os entrevistados acima de 60 anos liderando na avaliação positiva. Apesar disso, a rejeição às políticas de combate à fome do atual mandatário é menor do que a média geral (40%) entre os mais jovens, de 16 a 24 anos (31%).

O grupo mais jovem também mantém a menor taxa de avaliação "pior ou muito pior" de Lula em relação a Bolsonaro entre as faixas etárias nas áreas da saúde (32%), educação (30%), meio ambiente (25%), moradia e habitação (26%) e segurança (37%).

A faixa etária que pior avalia as políticas de combate à inflação do governo é a de 25 a 34 anos, onde 57% acham que Lula vai pior ou muito pior do que Bolsonaro.