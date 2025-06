EUA: Mundial começa com torcedores temendo deportação do estádio

Na Flórida, onde o UOL também tem jornalistas enviados para o Mundial de Clubes, o clima é de tranquilidade - o estádio da abertura (o Hard Rock Stadium terá hoje, às 21h Inter Miami x Al Ahly) deve estar cheio, mas mais por causa de uma promoção para estudantes do que por interesse no torneio.

Hoje, o The New York Times publicou que a administração Trump recuou na postura agressiva de deportações. Um memorando teria sido enviado pedindo para evitar batidas em hotéis, restaurantes e até fazendas.

"Cada país tem suas políticas próprias. Para a Fifa, queremos a união. Torcedores do mundo inteiro virão aos EUA e irão ao México e ao Canadá (sedes da Copa de 2026). Como sempre, antes do Mundial se falam de muitos temas, mas quando tudo começa, é uma festa", disse Gianni Infantino, presidente da Fifa, no início da semana.