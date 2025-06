Barroso defende regulação na web: 'Que mentir volte a ser errado'

O ministro listou problemas e desafios do Brasil, mas procurou ressaltar o que considera avanços do país, mencionando especificamente a votação através da urna eletrônica, atacada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que é julgado no STF sob acusação de ter participado de uma trama golpista.

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luís Roberto Barroso, defendeu a regulação de conteúdo das redes sociais e afirmou que "é importante fazer com que mentir volte a ser errado". O ministro discursou, na manhã deste sábado (14), a uma plateia de alunos brasileiros no Reino Unido, na abertura do Brazil Forum UK 2025, do qual Barroso é patrono e que acontece na Universidade de Oxford.

Ainda neste sábado, Barroso participará de um debate com o diretor jurídico do Google Brasil, Daniel Arbix, sobre a regulação da inteligência artificial no momento em que o STF julga o Marco Civil da Internet. O julgamento já tem maioria de 7 entre os 11 ministros, incluindo Barroso, para responsabilizar as plataformas por conteúdo de terceiros. Apenas o ministro André Mendonça votou pela constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil.

Barroso afirmou que o assunto é delicado, pois envolve a garantia da liberdade de expressão. "O mundo ficou tão polarizado que nem o senso comum se consegue como senso. [...] Precisamos impedir que o mundo desabe num abismo de incivilidade", disse.

Ao comentar o contexto mundial, o presidente do STF afirmou que assiste a "essa decadência do multilateralismo, esse momento de arrogância, em que a força tem valido mais do que o direito em diferentes partes do mundo".