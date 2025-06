Influenciadora diz ter sido vítima de facadas dadas pelo irmão

O relato de Laura foi feito em um vídeo publicado em suas redes sociais. Ela também divulgou uma foto mostrando os ferimentos.

Laura não revelou o nome do irmão e contou que já tinha sofrido violência doméstica em outras situações.

"Eu estava no quarto [em sua casa, em Belo Horizonte] e fui surpreendida porque essa pessoa pulou o muro, e lá ela tentou me matar. Eu consegui resistir. As facadas foram todas superficiais. Consegui fugir. Estou bem, dentro do possível", disse ela, no seu canal no YouTube, no qual tem mais de 217 mil inscritos.