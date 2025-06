Paciente com câncer recebeu comida com larva em hospital no Rio

Familiares de uma paciente internada com câncer no Hospital Federal do Andaraí, na zona norte do Rio de Janeiro, denunciaram que a mulher recebeu uma refeição com uma larva na noite de quinta-feira (12). Segundo o relato da filha e da tia da paciente, a larva foi encontrada entre os pedaços de berinjela servidos no jantar.

"Minha mãe em tratamento, já debilitada, recebeu o jantar em condições horríveis e perigosas para a sua saúde", escreveu Marcele Barreto ao publicar um vídeo no qual mostrou o alimento nas redes sociais. "Isso não é só nojento, é um risco real à vida", afirmou.

A tia da paciente, Gessileia Castro, também fez um relato público cobrando providências.