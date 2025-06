Mãe se depara com o corpo da filha, esfaqueada semanas após o pai

Uma criança de 10 anos foi encontrada morta dentro de casa, com marcas de facadas, na quinta-feira (12), em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Segundo informações do Metrópoles, a mãe chegou do trabalho por volta das 17h e encontrou a filha caída ao lado da cama, com perfurações no pescoço e no tórax.

A Polícia Civil investiga se o crime pode estar ligado a uma possível vingança contra o pai da vítima, que também foi esfaqueado semanas antes. Ele foi ouvido e alegou manter um bom relacionamento com a filha. A conexão entre os casos ainda não foi confirmada.