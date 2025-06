Lula diz que Bolsonaro estava 'quase se borrando' em depoimento

O presidente Lula (PT) disse, nesta quinta-feira (12), que Jair Bolsonaro (PL) estava "quase se borrando" durante interrogatório, no Supremo Tribunal Federal, no âmbito do processo que apura uma tentativa de golpe no qual o ex-presidente estaria envolvido.

"O ex-presidente mentia 11 vezes por dia e vocês viram a desfaçatez dele em depoimento. Esse país não merece isso, é um país de gente séria", disse Lula em Contagem (MG), na região metropolitana de Belo Horizonte.

"Ele é um covardão. (...) Ele estava com os lábios secos, estava quase se borrando. É muito fácil ser corajoso dentro de casa, falando mal dos outros", afirmou o petista durante evento para entrega de máquinas agrícolas para prefeituras de Minas Gerais.