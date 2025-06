Polícia recupera carga milionária de botox roubada em Guarulhos

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito disse que o material foi deixado no galpão por desconhecidos. Na câmara de refrigeração foram encontradas 87 caixas do medicamento, da marca AbbVie. A polícia não informou ainda o valor do material recuperado.

O suspeito foi autuado por receptação qualificada. Com documentos apreendidos no galpão e as informações obtidas durante a prisão, os policiais continuam as investigações para identificar outros envolvidos no crime.

A toxina botulínica, popularmente conhecida como botox, tem uso estético e terapêutico. O produto atua na junção do nervo com o músculo e provoca o relaxamento da musculatura.