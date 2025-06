Testemunhas mostram resgate de corpos de acidente aéreo; VÍDEO

Imagens angustiantes mostram o resgate de corpos em meio a destroços em chamas e uma densa fumaça negra, após a queda de um avião da Air India com 242 pessoas a bordo na cidade de Ahmedabad, no oeste da Índia. O Boeing 787-8 caiu logo após a decolagem rumo a Londres, nesta quinta-feira (12).

Segundo as autoridades locais, mais de 200 corpos já foram retirados, incluindo passageiros e moradores da região atingida. O avião colidiu com um prédio próximo a um dormitório estudantil, o que pode ter ampliado o número de vítimas. Apesar da tragédia, um passageiro foi encontrado com vida. Identificado como Vishwas Kumar Ramesh, ele ocupava o assento 11A e está hospitalizado.