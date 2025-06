PF não consegue localizar Eduardo Bolsonaro para intimá-lo

A PF precisa ouvir Eduardo para avançar na investigação. Jair Bolsonaro foi ouvido nesta quinta-feira (5) na PF em Brasília e negou envolvimento com as atividades do filho nos Estados Unidos.

A falta de retorno foi comunicada ao STF (Supremo Tribunal Federal). A PF descreveu as tentativas de contato em ofício datado de 2 de junho. Antes de virar deputado federal, em 2015, Eduardo Bolsonaro era escrivão da PF, cargo que exerceu de 2010 a 2014.

O deputado licenciado pode depor mesmo estando nos EUA. O ministro Alexandre de Moraes autorizou que ele preste esclarecimentos à investigação por escrito.

"Ressalto que, conforme comprovantes automáticos gerados pelo sistema de correio eletrônico, as mensagens foram devidamente recebidas pelos destinatários, conforme registros de entrega. Todavia, até a presente data, não houve qualquer retorno, manifestação ou resposta por parte do destinatário", diz trecho do relatório da PF sobre as tentativas de contato com Eduardo Bolsonaro.