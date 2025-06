Anvisa manda recolher lote de whey protein da marca Piracanjuba

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) anunciou nesta sexta-feira (6) que determinou o recolhimento do lote 23224 do suplemento alimentar Whey Protein em pó sabor chocolate, da marca Piracanjuba, por resultado insatisfatório na contagem de Staphylococcus aureus, segundo laudo emitido pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal.

Quando presente em níveis acima do permitido em alimentos, a bactéria pode representar riscos à saúde e causar intoxicação alimentar, provocando sintomas como náuseas, vômitos, cólicas e diarreia, afirma a Anvisa.

A Folha de S.Paulo entrou em contato com a Piracanjuba por email na noite desta sexta, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.