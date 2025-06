Jovem morre com queimaduras de 3º grau após encontro em motel

Gabriele Cristine Barreto Freitas, de 24 anos, morreu no último sábado (31/5) após quase uma semana internada em estado grave com queimaduras no corpo. A jovem foi encontrada ferida em um quarto de motel em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), para onde foi com um homem que conheceu numa festa. A informção é do Metrópoles.

Segundo o relato feito por esse homem à família da vítima, os dois usaram a banheira do quarto e, após o banho, Gabriele teria começado a se sentir mal. Ele afirma que saiu do banheiro por alguns instantes e, ao retornar, encontrou a jovem caída na banheira. Disse ainda que ela teria batido a cabeça, tremia e se queixava de mal-estar. Ao perceber queimaduras em partes do corpo dela, a enrolou em um lençol e a levou ao hospital.