Corpo é levado para outra cidade e enterrado com nome diferente

A família de Igor Henrique Barbosa Cruz, de 27 anos, acusa o Instituto Médico Legal (IML) Leste, em São Paulo, de ter trocado o corpo do jovem, que morreu num acidente de carro na madrugada de domingo (1º). Segundo os familiares relataram ao SBT News, o corpo foi entregue a outra funerária e sepultado com o nome de outro homem num cemitério de Santo André, no ABC Paulista.

Após a morte, o corpo foi encaminhado ao IML Leste, no bairro de Artur Alvim. No entanto, no momento em que a funerária contratada pela família chegou para buscar o corpo, foi informada por funcionários do instituto que ele já havia sido liberado para outra empresa. Os familiares foram orientados a aguardar contato para que o corpo fosse localizado.

Mais tarde, uma supervisora da funerária da família recebeu a informação de que houve troca: o corpo de Igor foi confundido com o de outro homem e levado para um cemitério em Santo André, onde foi enterrado.

Segundo a tia de Igor, Cibele Rodrigues, até o momento, o IML não informou como pretende resolver a situação.