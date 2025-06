Lula diz que, se estiver 'bonitão' como está, seguirá no governo

O presidente Lula (PT) disse neste domingo (1º), no Recife, que, se depender dele, a extrema direita não voltará a governar o país.

"Podem ter certeza de uma coisa: se eu estiver bonitão do jeito que estou, apaixonado do jeito que estou e motivado do jeito que estou, a extrema direita não volta a governar esse país", disse.

A declaração foi feita durante discurso no congresso do PSB, que oficializou o prefeito do Recife, João Campos, na presidência do partido, aliado do PT.