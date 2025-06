Bordel com bonecas 'cibernéticas' tem programa de até R$ 10 mil

Philipp Fussennegger, dono do Cybrothel, afirma à reportagem que havia uma boneca no estilo "vampira" e o sangue compunha o cenário. "Talvez não tenhamos sido sensíveis."

Em uma nota no site, o local nega oferecer bonecas com aparência infantil e diz que, em caso de suspeita de fantasias violentas, toma medidas legais. Ainda segundo as regras, as bonecas devem ser tratadas com "respeito e carinho" — o que inclui uma gorjeta extra (R$ 96) caso o cliente ejacule dentro dela.

Há, porém, quem relate que o pedido de boneca com sinais de violência foi atendido, como Laura Bates, que lançou no início de maio o livro The New Age of Sexism: How the AI Revolution is Reinventing Misogyny (A nova era do sexismo: como a revolução da IA está reinventando a misoginia).