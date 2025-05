PSG massacra Inter e conquista com autoridade sua 1ª Champions

A Internazionale tinha dificuldade para ter a bola (39% de posse na etapa inicial) e só esteve perto do gol no primeiro tempo em um escanteio, com cabeceio de Thuram. Já o PSG desperdiçou uma oportunidade clara com Dembélé, pouco antes do intervalo, e duas com Kvaratskhelia, pouco depois.

Mas a superioridade era tão evidente que a goleada acabou sendo estabelecida. Aos 18 minutos, uma jogada com toque de calcanhar de Dembélé e passe preciso terminou em finalização também precisa de Doué. Aos 28, foi a vez de Kvaratskhelia receber de Dembélé na cara do gol e finalizar bem. Aos 42, Mayulu fechou a contagem.

Poderia ter sido mais, mas, com várias chances perdidas, o placar final apontou mesmo 5 a 0. Mais do que suficiente para o zagueiro Marquinhos se tornar o segundo brasileiro a erguer, como capitão, a taça da Champions League — o lateral Marcelo, então no Real Madrid, foi o responsável pelo ato na temporada 2021/22.