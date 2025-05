Prefeito de Palmas é alvo de operação de venda de sentenças

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (30) a 9ª fase da Operação Sisamnes, que investiga suspeitas de vazamento e venda de decisões em gabinetes do STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Um dos alvos de busca e apreensão é a casa do prefeito de Palmas (TO), Eduardo Siqueira Campos (Podemos), a sede da prefeitura e o presídio onde está Thiago Barbosa de Carvalho, sobrinho do governador do estado, Wanderlei Barbosa (Republicanos), que não é alvo da operação.

Carvalho atuou como assessor do procurador de Justiça Ricardo Vicente da Silva, do Ministério Público Estadual do Tocantins, e foi preso durante uma fase da mesma operação. A operação tem entre seus objetivos apurar eventuais privilégios ilegais a Carvalho.