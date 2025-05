Falta de remédio para esclerose múltipla no SUS preocupa

"É um pouco assustador, porque, sem a medicação, os surtos podem voltar e a minha qualidade de vida pode piorar", declara. Ela, que hoje trabalha no setor administrativo, pode ter que parar de trabalhar e até de cuidar da filha.

"Me parece que o desabastecimento é em boa parte do Brasil", diz Juliana. "Aqui, em Guarulhos, me disseram que ainda não há previsão para a volta."

A Folha de S.Paulo recebeu resposta de 20 estados e do Distrito Federal sobre a falta do fumarato de dimetila na rede pública. O Espírito Santo, o Mato Grosso do Sul, o Amazonas e Rondônia afirmam ter o medicamento em estoque. O Rio de Janeiro diz que recebeu a medicação na segunda-feira (26).