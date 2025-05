Corpo de Amanda, morta pelo ex, é achado no Tietê

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pessoa avistou o cadáver e acionou o socorro. O corpo, que estava enrolado em um lençol, foi retirado do rio e reconhecido pelo irmão da vítima.

O corpo de Amanda Caroline de Almeida, de 31 anos, foi localizado na manhã desta quinta-feira (29) na barragem Edgard de Souza, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. A promoter foi assassinada pelo ex-marido, Carlos Eduardo de Souza Ribeiro, no último dia 18, e jogada no Rio Tietê.

Carlos Eduardo confessou o crime após ser preso. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele e um comparsa colocavam um volume no porta-malas do carro, compatível com um corpo humano. Segundo a investigação, Amanda foi morta por esganadura e, depois, teve o corpo atirado no rio, na altura de Osasco.

O casal manteve um relacionamento de 16 anos e tinha três filhos, de 14, 7 e 5 anos. Eles estavam separados havia cerca de dois meses. Na noite do crime, Amanda deixou os filhos na casa do ex-marido antes de sair com uma amiga. Ao voltar, pediu para ser deixada a algumas quadras de casa, ao perceber que o carro de Carlos Eduardo estava estacionado na rua.

Em nota, a defesa do acusado afirmou que ele e o outro suspeito estão colaborando com as autoridades.