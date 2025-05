STF define listas de indicados ao TSE, uma delas só com mulheres

O STF (Supremo Tribunal Federal) definiu nesta quarta-feira (28) duas listas tríplices para as vagas do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ocupadas por advogados. Os nomes são encaminhados ao presidente Lula (PT), a quem caberá a escolha final.

A primeira relação tem os nomes de Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares, atualmente ministros da corte eleitoral, e do ex-advogado-geral da União José Levi Mello do Amaral.

A segunda lista tem Estela Aranha, ex-secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça, Vera Lúcia Araújo, atualmente ministra substituta do tribunal, e Cristina Maria Gama Neves da Silva, desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal.