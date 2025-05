Alunos ainda levam celular à escola apesar de veto, diz pesquisa

O local de uso do celular varia com relação à idade dos estudantes. Enquanto 50% dos alunos dos anos finais do fundamental relatam uso na sala de aula, esse percentual salta para 56% no ensino médio. Sempre com relação ao grupo que diz levar o aparelho para a aula.

Alunos do ensino médio também tendem a utilizar mais o aparelho em outro locais, como na quadra ou no banheiro.

Enquanto os alunos justificam massivamente que o uso dos aparelhos nas escolas é para falar com familiares, docentes e gestores têm percepções diferentes: para eles, o uso tem sido feito mais para diversão e entretenimento.