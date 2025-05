PM prende homem que teria ameaçado explodir bomba em Brasília

Agentes da PM (Polícia Militar) do Distrito Federal foram mobilizados na tarde desta quinta-feira (22) por causa de um homem que teria ameaçado explodir uma bomba em frente ao Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, em Brasília. Ele estava com uma mulher e duas crianças.

O prédio do ministério foi esvaziado e os policiais cercaram o local. A polícia chegou pouco antes das 16h e, por volta das 17h30, a polícia prendeu o homem, ainda não identificado, e liberou a mulher e as crianças.

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, o homem portava um pacote suspeito e recusava se afastar, "levantando indícios de potencial ameaça". O objeto foi tratado conforme o protocolo de ameaça com potencial explosivo, mas a polícia não tem a confirmação de que se tratava de uma uma bomba.