São Paulo tem 44 casos de oropouche em 2025, aumento é de 450%

"O mosquito-pólvora é muito pequeno, quase invisível a olho nu, e tem se mostrado capaz de se adaptar cada vez mais aos ambientes urbanos. Isso facilita a disseminação da doença em áreas densamente povoadas, especialmente onde há deficiências em saneamento e muita movimentação de pessoas", diz.

No ano passado, o Ministério da Saúde confirmou as primeiras duas mortes pela doença no mundo, que ocorreram na Bahia. Os casos foram de mulheres do interior com menos de 30 anos, sem comorbidades, mas que tiveram sinais e sintomas semelhantes a um quadro de dengue grave.

Segundo Barbosa, esse número de casos em São Paulo ainda não é um alto em termos absolutos, mas é um crescimento expressivo e que acompanha uma tendência nacional. Nesta quarta-feira (21), o estado do Rio de Janeiro registrou mais duas mortes causadas pela febre oropouche.