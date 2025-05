Decreto da EAD não altera regras para pós-graduação

O decreto com novas regras para a EAD (educação a distância) no ensino superior não altera o formato de funcionamento dos cursos de pós-graduação do país. As mudanças se referem apenas aos cursos de graduação.

Preocupados com a qualidade do ensino ofertado na modalidade a distância, o MEC endureceu as normas para as graduações, limitando o ensino online para cursos da área da saúde e licenciatura.

As mudanças, no entanto, não afetam cursos de mestrado, doutorado ou especializações ?ou seja, a pós-graduação.