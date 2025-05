Pablo Marçal vira réu por acusação de risco a vida de 32 pessoas

Em março, os advogados disseram que ele não tinha interesse no acordo e que provaria sua inocência no processo. Marçal também afirmou na ocasião que as testemunhas ouvidas contaram que "participaram da caminhada de forma voluntária" e "sem a liderança de ninguém".

De acordo com a acusação do Ministério Público, Marçal coordenou uma expedição ao Pico dos Marins nos dias 4 e 5 de janeiro de 2022, com o argumento de que o grupo precisava completar a escalada para vencer na vida. Naquelas datas, diz a denúncia, as condições climáticas eram adversas.

De início, os participantes se reuniram no Morro do Careca e iniciaram a escalada, seguindo as orientações do influenciador. Nesse momento, afirma o documento, um dos guias contratados alertou que seria inviável prosseguir. Na madrugada do dia 4, às 4h, um dos seguidores decidiu pedir socorro e fez contato via rádio com o com o guia. Às 6h, o Corpo de Bombeiros iniciou a busca do grupo, encontrando 14 pessoas, distantes 1,5 km do cume do Pico dos Marins, depois de duas horas de caminhada.