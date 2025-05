Pai salva filho de 4 anos de carro em chamas

Segundo testemunhas, o condutor percebeu fumaça saindo da parte dianteira do automóvel, um Fiat Uno, e imediatamente parou o carro no acostamento. Rapidamente, retirou a criança de dentro do veículo e pediu ajuda a pessoas que passavam pelo local.

Um carro pegou fogo na noite de segunda-feira (19), enquanto trafegava por uma avenida do bairro Portão, em Curitiba (PR). No veículo estavam o motorista e seu filho, uma criança de quatro anos, informou a Banda B.

Testemunhas ajudaram pai e filho até a chegada do Corpo de Bombeiros, que conteve o incêndio antes que se espalhasse. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o sargento Evandro, dos Bombeiros, uma pane elétrica pode ter sido a causa do incêndio. "A rápida ação do motorista e o apoio de outros motoristas foram fundamentais para conter as chamas", afirmou o sargento à rádio Banda B.

Após o controle do fogo, o automóvel foi removido com guincho.