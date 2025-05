Foragido da Justiça é preso ao cruzar linha de chegada em corrida

Um homem de 34 anos foi preso ontem em Vila Velha, no Espírito Santo, após cruzar a linha de chegada de uma corrida da qual ele participava. O competidor era procurado por um homicídio em Pernambuco, segundo a Polícia Civil.

Primeiramente, policiais foram até a casa do foragido, no bairro Balneário Ponta da Fruta. No local, porém, uma mulher informou que ele estava na corrida.

Os agentes, então, foram até o local da prova e aguardaram pelo homem na linha de chegada. Um vídeo divulgado pela Polícia Civil do ES mostra o suspeito sendo levado pelos policiais.