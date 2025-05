Novo foco suspeito de gripe aviária é investigado no RS e TO

O ministério também acompanha outro caso suspeito no município de Aguiarnópolis, no Tocantins, onde amostras preliminares indicaram a presença do vírus Influenza A. No entanto, pelas características clínicas e laboratoriais, a chance de alta patogenicidade é considerada baixa.

O governo federal reforça que está adotando todas as medidas necessárias para conter a disseminação do vírus e garantir a proteção da avicultura nacional.

Santa Catarina

Santa Catarina é o único estado que faz divisa com o Rio Grande do Sul; há veto para a entrada dos ovos e aves do vizinho nas seguintes cidades, conforme a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc):