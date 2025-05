Vídeo mostra carro partindo ao meio após colisão em Campinas

Traseira do veículo se separou da cabine após a batida. Outro ângulo mostra que o veículo segue andando por alguns metros até que o motorista consegue sair do carro, aparentemente ileso.

Um carro partiu ao meio após uma batida em um cruzamento no bairro Cambuí, em Campinas. O acidente foi registrado por câmeras de segurança.

Carro não poderia estar circulando. A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) informou que o veículo, usado para transportar materiais recicláveis, tinha uma restrição judicial que o impedia de trafegar ou ser vendido.

Automóvel tinha 38 infrações de trânsito e multas que somavam R$ 63,3 mil. O carro está no nome de uma empresa do Mato Grosso.

Motorista fugiu do local após a batida. Ele foi embora antes da chegada da polícia ou do guincho, que removeu o veículo do meio da rua horas após o acidente.