Militantes de direita são agredidos e expulsos de universidade

Integrantes de partidos de direita foram agredidos e expulsos do campus da UFF (Universidade Federal Fluminense) em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na última quinta-feira (15).

O grupo formado por militantes do PL e do partido Novo, que fazem parte do movimento União Direita Nacional, estava distribuindo panfletos com a frase "Na UFF a direita se cria sim". Vídeos postados nas redes sociais mostram os estudantes sendo agredidos e expulsos do campus.

Em nota postada nas redes sociais, o grupo União Direita Nacional disse que os militantes foram hostilizados por pensar diferente: "Não houve debate, não houve diálogo -apenas ódio, agressividade e expulsão". Eles negaram ter agredido outras pessoas durante o ato no campus.