Síndrome do Coração Partido é real, e tem maior risco para homens

Um estudo de grande escala realizado nos Estados Unidos aponta que a síndrome de Takotsubo, conhecida como “síndrome do coração partido”, ainda apresenta alta taxa de mortalidade e complicações graves, especialmente entre homens. Os dados revelam que, entre 2016 e 2020, não houve melhora nos desfechos clínicos da condição, frequentemente confundida com infarto.

Entre as complicações mais comuns estão insuficiência cardíaca (presente em mais de um terço dos casos), fibrilação atrial, acidente vascular cerebral e parada cardíaca. Os autores defendem a necessidade de diagnóstico mais preciso e intervenções precoces para reduzir os riscos dessa cardiomiopatia muitas vezes negligenciada.

*Com informações da Neuroscience News, com base em estudo publicado no Journal of the American Heart Association