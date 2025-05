Já declarou seu IR via aplicativo ou online? Veja como fazer

Acesso ao Meu Imposto de Renda

As três opções exigem nível prata ou ouro no cadastro gov.br.

O contribuinte pode baixar o aplicativo da Receita Federal para tablet e celular nas lojas da App Store (para iPhone e iPad) e da Play Store (para aparelhos com Android). É preciso tomar cuidado com golpes. O desenvolvedor do aplicativo oficial da Receita é Serviços e Informações do Brasil.

Após instalar o aplicativo, vá em "Entrar com gov.br", informe o CPF e a senha para fazer o login. Em seguida, vá no item "Meu Imposto de Renda". Em "Serviços do IRPF", clique em "Fazer Declaração" e selecione 2025.