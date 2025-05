Mujica é velado por 24h em cerimônia pública em Montevidéu; VÍDEO

Os restos de José “Pepe” Mujica, ex-presidente do Uruguai, são velados nesta quarta-feira (14) no Salão dos Passos Perdidos do Parlamento uruguaio, em cerimônia aberta ao público que se estenderá por 24 horas e já recebeu políticos de várias nações.

Logo após o cortejo fúnebre que trouxe o caixão de Mujica, morto aos 89 anos ontem, ao Palácio Legislativo, foram abertas as portas do Salão dos Passos Perdidos para que cidadãos comuns prestem suas últimas homenagens. O velório seguirá ininterruptamente por 24 horas, conforme anúncio da Presidência do Parlamento.