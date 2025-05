Ciro Nogueira diz que Eduardo Bolsonaro voltará ao Brasil

Eduardo e Ciro Nogueira se encontraram no sábado (10) em Nova York numa conversa que também teve a presença do presidente do União Brasil, Antonio Rueda. O deputado licenciado mora no Texas, passou por um evento em Miami na sexta-feira (9) e depois foi a Nova York só para a conversa.

No mesmo dia, Ciro e Rueda se reuniram com o cantor Gusttavo Lima, que ensaiou disputar a Presidência da República. O artista também se reuniu no sábado com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Motta disse à Folha que o cantor quer participar da política brasileira, mas ainda não sabe como. "Mas agora ele está focado na carreira internacional dele", disse.