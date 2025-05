Ucrânia pede que Brasil convença Putin a encontrar Zelensky

Em conversa telefônica nesta terça (13), o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, pediu ao chanceler brasileiro Mauro Vieira que utilize “a voz competente” do Brasil para persuadir Moscou a enviar Putin ao diálogo direto com Zelensky, cujo objetivo é discutir um cessar-fogo e buscar caminhos para a paz.

O governo ucraniano solicitou ao Brasil que intervenha junto à Rússia para assegurar a presença de Vladimir Putin no esperado encontro com Volodymyr Zelensky, marcado para quinta-feira (15) em Istambul, apurou o G1.

A iniciativa foi anunciada dias após a proposta russa de retomar negociações formais: primeira oferta desse porte desde o início da invasão, em fevereiro de 2022. Zelensky acatou a ideia, mas condicionou sua participação à presença pessoal de Putin. O Kremlin, por sua vez, afirmou que ainda não decidiu se o presidente russo irá ao encontro ou enviará representantes.

Segundo o G1, o Itamaraty confirmou o pedido ucraniano e reiterou que o Brasil defende negociações diretas entre as partes, posição sustentada pelo presidente Lula desde 2023. Fontes diplomáticas revelam que, em recente visita a Moscou, Lula teve encontro com Putin no qual voltou a propor um cessar-fogo prolongado.

Apesar do esforço de mediação, o Brasil enfrenta resistência de Kiev. No início do ano, Zelensky chegou a dizer que “o trem do Brasil já passou” como intermediador, após críticas públicas de Lula ao governo ucraniano e à condução militar do conflito.