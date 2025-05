Discord: perigos reais num espaço virtual

Principais riscos Os principais crimes estão relacionados à venda de dados, furtos e fraudes online, normalmente com objetivo financeiro, mas infelizmente, essa popularidade também atraiu pessoas mal intencionadas. As situações mais delicadas estão relacionadas a grupos que incentivam comportamentos destrutivos entre adolescentes, como a automutilação e até o suicídio. A Polícia Civil de Minas Gerais investigou um desses grupos num caso chamado “Operação Banhammer”, onde jovens eram coagidos a se ferirem para permanecer em servidores fechados. O relato parece absurdo, mas é real — e mostra o quanto o ambiente virtual pode ser cruel para quem está mais vulnerável.

O que tem sido feito?

Com a pressão social e política diante de tantos casos, a plataforma constituiu representante no Brasil e informa que tem excluído servidores que violam os termos de uso e cooperando com investigações policiais quando necessário. Mas ainda há diversos questionamentos e dúvidas relacionadas. A natureza descentralizada do Discord, com servidores privados e convites fechados, dificulta a fiscalização. Por isso, cabe a todos — pais, educadores, utilizadores e as próprias plataformas — estarem atentos e adotarem medidas de segurança mais firmes, registrando informações que permitam a identificação de usuários em caso de irregularidades.

Como me proteger?

Vivemos numa Era em que estar online é quase tão natural quanto respirar, mas alguns ares podem ser poluídos. Por isso, sempre lembre-se de (i) ativar medidas de segurança, (ii) não compartilhar dados pessoais em redes sociais, mesmo em chats privados, (iii) averiguar o conteúdo que o seu filho acessa, (iv) manter um antivírus instalado nos aparelhos e (v) manter-se atualizado, pois a informação deve ser seu principal item de segurança.

Caso desconfie ou tenha sido vítima de alguma comunidade ou usuário irregular, procure as autoridades para registrar a ocorrência e um profissional da sua confiança para orientá-lo de forma adequada.

Deixe o seu comentário

Acredita que o Discord ainda é um ambiente seguro? Já teve alguma experiência marcante por lá? Envie seu comentário ou sugestão para: consultor@josemilagre.com.br. Não se esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube: youtube.com/josemilagre e de me seguir no Instagram: @dr.josemilagre