'Não vamos abaixar a cabeça', diz Bolsonaro em ato por anistia

A pedido de Bolsonaro, o PL agora estuda uma nova versão mais branda do texto, que possivelmente restrinja o perdão aos condenados. Entre parlamentares governistas e ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), há uma avaliação de que mesmo outro formato do texto pode manter brechas abertas para livrar líderes da tentativa de golpe, como Bolsonaro.

No fim do mês passado, o presidente da Câmara conseguiu isolar o PL após o partido obter apoio suficiente para apresentar o requerimento de urgência, com a assinatura de 264 deputados -mais da metade deles integrantes de partidos da base aliada do governo.

Mesmo com o desgaste enfrentado pelo governo federal diante do escândalo de descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), parlamentares dizem ser preciso manter o foco na anistia.