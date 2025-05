'Quero deixar meu nome no PSG', diz Marquinhos ao comemorar

Donnarumma foi um dos destaques da equipe francesa, com defesas importantes ao longo da partida. O paredão do PSG foi fundamental para evitar gols que poderiam mudar o rumo do confronto, em três chances de muito perigo.

Os gols da partida foram marcados por Fabián Ruiz e Hakimi, ao PSG, e Saka, para o Arsenal. Com o resultado, após agregado de 3 a 1, o PSG se classificou para a final da Champions League, que acontece em 31 de maio, em Munique (ALE).

Capitão do PSG, Marquinhos comemorou a classificação da equipe francesa à final da Champions, após vitória no agregado por 3 a 1 sobre o Arsenal. O zagueiro revelou que pretende gravar seu nome na história do clube.

O defensor do PSG falou sobre a oportunidade de decidir o torneio e falou sobre desejo como atleta do clube. A equipe parisiense venceu o Arsenal nos dois confrontos da semifinal: no primeiro, 1 a 0 na Inglaterra; o segundo, nesta quarta, uma vitória por 2 a 1, na França.

O zagueiro lembrou da última geração de atletas que passou pelo PSG, quis conquistar a Champions e não conseguiu. Nos últimos anos, atletas como Lionel Messi, Neymar e Mbappé não tiveram a oportunidade de vencer o torneio, mesmo com tantas estrelas num mesmo elenco.