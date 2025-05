Governo de SP lança Caravana 3D para percorrer todas as regiões

O governador Tarcísio de Freitas inicia nesta quinta-feira (8) a Caravana 3D, que irá percorrer todas as regiões do Estado para levar políticas públicas com foco nos três pilares da gestão: desenvolvimento, dignidade e diálogo.

Segundo o governo, a proposta é fortalecer a articulação com os municípios, promovendo entregas e investimentos que considerem as necessidades locais e contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população.

“Vamos percorrer todos os cantos do estado de São Paulo para aproximar os paulistas do Governo. A interação do Estado com os municípios é fundamental para conquistarmos resultados e melhorar a vida das pessoas. É este diálogo contínuo que tem possibilitado o desenvolvimento social e econômico para trazer dignidade em todos os aspectos da vida do cidadão”, afirma Tarcísio de Freitas.